Наречена відкрила двері весільного залу й мало не зомліла: який "сюрприз" зробили їй рідні та друзі

День весілля Калини Марі та її чоловіка Шейна мав стати найщасливішим у житті. Однак свято, до якого вони готувалися майже 10 місяців, стало провалом.

Що трапилося на цьому весіллі та як відреагували на це молодята, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Metro.

Калина Марі та Шейн були у стосунках дев'ять років і згодом пара вирішила одружитися. Вони організували приватну церемонію і після - мав бути прийом на тему маскараду, до якого вони готувалися 10 місяців. На урочисту подію молодята запросили 75 гостей і більшість з них відповіла на запрошення ствердно.

Але у день церемонії, 2 листопада, щось пішло не так. Коли відчинилися двері весільного прийому Калини Марі та Шейна, вона очікувала побачити усміхнені обличчя рідних та найближчих друзів. Натомість їх зустрів пустий зал. Лише 5 з 75 запрошених гостей з'явилися на весілля.

У запрошенні просили гостей прийти на 13:00, а мати Калини о 13:15 повідомила, що нікого немає Коли молодята прибули до зали через 45 хвилин, там так ніхто і не з'явився.

Калина опублікувала відео свого порожнього весільного свята у TikTok, де воно набрало майже 9 млн переглядів та відгуків людей, які були неймовірно засмучені за пару та співчували молодятам.

#fyp #whereisthelove original sound - Sara Lones @kalina_marie_23 This is our entrance to our Masqurade ball. The Masqurade ball that I have talked EXCESSIVELY about for the last 10 months. The same ball that I not only digitally invited over 75 people to. But ALSO spent money to send 25 beautiful invitations out to. FIVE PEOPLE SHOWED UP!!!!!!! Like, are you kidding me!?!? As you see in the video, we enter the venue. And no one is there. The invite said 1pm. My mom messaged me at 1:15 that no one was there. My husband and I finally showed up at 2oclock, to 5 people. In a venue planned for 40. I dreamed that I would walk in to a bunch of people cheering us on. Hooting and hollering for us in celebration……but all you see is a woman trying to hold herself together because she had NO idea how to deal with her venue being almost completely empty. All the wasted food and drinks. All the empty tables and chairs. Every moment of my reception changed to adapt. Did we still make the most of it?? You bet your SWEET @$$ we did. But did this video just take all the good moments and shoot them out of the water for a second, F$&K yea it did It just makes me think, like, why? What did we do? Am I that bad of a person? What did my husband ever do to deserve any of this? Why couldn’t we matter enough for people to show up? I still have “friends” that haven’t even messaged me to congratulate me or tell me why they didn’t come. It truly makes me sick. I honestly can’t wrap my head around this yet. But all I know is, I have my man. My baby. And family that shows up when I need them. And for that, I will be thankful #FAIL

"Я мріяла про те, як увійду до купи людей, які підбадьорюють нас, улюлюкають і вигукують за нас на святі… Але все, що ви бачите, це жінка, яка намагається тримати себе в руках, тому що вона не уявляє, як тепер поводитися, бо приміщення майже порожнє…", - написала наречена.

Жінка додала, що було витрачено чимало коштів на їжу та напої, але усі стільці порожні.

На відео можна побачити, як дві жінки відчиняють двері залу, щоб впустити нареченого та наречену, та їхнього сина. Зал прикрашений казковими вогнями та ліхтариками, але нікого не має. Калина виглядає помітно шокованою, вона хитає головою з недовірою, йдучи рука об руку зі своїм коханим.

"Це просто змушує мене думати, наприклад, чому? Що ми зробили? Невже я така погана людина? Що зробив мій чоловік, щоб заслужити таке? Чому ми не маємо значення для усіх людей, які не прийшли?" - збентежено написала наречена.

Вона додала, що є "друзі", які навіть не надіслали повідомлення, щоб привітати її або пояснити, чому вони не прийшли.

"Мене справді нудить. Я, чесно кажучи, це не можу думати про це. Все, що я знаю - це те, що я маю свою людину, мою дитину і сім'ю, яка з'являється, коли мені це потрібно. І за це я буду вдячна", - каже жінка.

Попри те, що близькі люди її розчарували, Калина вирішила максимально використати свій особливий день, опублікувавши кліп, на якому вона танцює зі своєю двоюрідною сестрою, матір'ю та найкращою подругою. Також вона поділилася першим танцем зі своїм чоловіком, де вони обійнялися та сказали одне одному, що мають все, що їм потрібно.