"Наречена підтримує з перших днів". Чуттєва історія Влада, який втратив очі, захищаючи Україну

Сапер-доброволець Влад пішов захищати України та втратив обидва ока. Звучить як вирок, проте він разом із дівчиною не мають наміру опускати руки, а долають всі труднощі разом.

Щемливою історією бійця поділилася пара військових фотографів Костянтина і Влади Ліберових на своїй сторінці в Instagram .

Історія незламного бійця

Влад пішов у добровольці з початком повномасштабного вторгнення. У війську він став сапером. У серпні хлопець підірвався на протипіхотній міні. Дізнавшись про це, його дівчина Валерія довго шукала хлопця.

Наступного дня лікарі повідомили, що Владу довелось видалити очі. Свідком трагедії став командир і сказав, що це велике диво, що Влад взагалі залишився живим.

Влад із дівчиною Валерією (фото: instagram.com/libkos)

"Звучить як вирок для будь-якої пересічної людини, але не для Влада та його дівчини. Вони вирішили не здаватись", - пишуть фотографи.

Сьогодні пара шукає всі можливі експериментальні способи відновлення зору. До головного мозку завдяки електроніці під'єднуються камери, які передають інформацію в мозок.

Від розірвання протипіхотної міні сапер Влад втратив обидва ока (фото: instagram.com/libkos)

"Це щось зовсім інше, описати словами це неможливо, але ми з Владом припустили, що картинка може бути піксельною. Так чи інакше, це лише початок, який надасть змогу хлопцю принаймні самостійно орієнтуватись в просторі", - пояснює Костянтин.

Допомогти Владу з відновленням можна за посиланням.