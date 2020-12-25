Нардепы воевать не будут: кого мобилизируют в случае нового нападения России

Владимир Зеленский допустил всеобщую мобилизацию в случае нового нападения России - например, с территории оккупированного Крыма. Президент Украины отметил, что это приведет к полномасштабной войне.
Об этом глава государства рассказал в интервью журналу "Фокус".
"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что в Украине будет объявлена мобилизация как мужчин, так и женщин.
"Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - сказал Зеленский.
Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", общая мобилизация проводится одновременно на всей территории Украины и касается национальной экономики, органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций.
В статье 23 закона указано, кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
Так, призыву на военную службу по мобилизации не подлежат военнообязанные:
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что война с Россией завершится только после деоккупации Крыма.