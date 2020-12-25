Нардепи не воюватимуть: кого мобілізують у разі нового нападу Росії

Володимир Зеленський допустив загальну мобілізацію в разі нового нападу Росії - наприклад, з території окупованого Криму. Президент України зазначив, що це призведе до повномасштабної війни.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю журналу "Фокус".

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна", - зауважив Зеленський.

Президент наголосив, що в Україні буде оголошена мобілізація як чоловіків, так і жінок.

"Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані - і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", - сказав Зеленський.

Згідно з законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України та стосується національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій

Кого не заберуть до армії при загальній мобілізації

У статті 23 закону вказано, хто має право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації.

Так, призову на військову службу по мобілізації не підлягають військовозобов'язані:

які були заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади та іншими держорганами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями в порядку, встановленому урядом;

визнані медкомісією тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до шести місяців:

жінки і чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років (такі жінки і чоловіки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди й тільки за місцем проживання);

жінки і чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

жінки і чоловіки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю підгрупи А у віці до 18 років;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання) ;

ті, хто зайняті постійним доглядом за особами, які його потребують;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив, що війна з Росією завершиться тільки після деокупації Криму.