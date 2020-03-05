ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нардепов заставили поститься: в столовой Рады новое меню

STYLERЖизнь    05.03.2020 - 11:47
Нардепов заставили поститься: в столовой Рады новое меню
В депутатской столовой обновили меню (Коллаж РБК-Украина)

Народных избранников склоняют к Великому посту

В Верховной раде появилось обновленное меню для нардепов. Народным избранникам предлагают специальные блюда, приготовленные для Великого поста. Тепер рацион депутатов пополнился 12 салатами и 17 постными блюдами. Об этом пишут "Украинские новости".

Цены на блюда, как всегда, демократические. Например: винегрет стоит 17 гривен; жареный дикий рис - 14 гривен; овощной суп - 28 гривен; жареная стручковая фасоль - 37 гривен; жареный сладкий перец - 38 гривен.

Нардепов заставили поститься: в столовой Рады новое менюМеню в депутатской столовой (фото: ukranews.com)

Также имеются в столовой и специальные постные супы: суп с чечевицей за 16 гривен и суп овощной с оливковым маслом за 28 гривен. Но есть в меню блюда для гурманов по более высоким ценам. Например, салат “Фитнес” с апельсином и грейпфрутом - 92 гривны; шашлык свиной - 57 гривен; капуста тушенная с черносливом - 48 гривен; овощные голубцы с шампиньонами - 68 гривен.

На гарниры предлагают всевозможные овощи - капусту брокколи, стручковую фасоль, кабачки-гриль.

Нардепов заставили поститься: в столовой Рады новое менюБлюда в депутатской столовой (фото: ukranews.com)

Десерты для депутатов тоже ест в меню. Тут предлагают два вида желе -фруктовое с апельсинами за 34 гривны и желе с малиной за 27 гривен.

Экс-нардеп Украины цинично высказалась об аннексии Крыма: будем подстилкой у США Прыгал по столам и обливался водой: "слуга народа" отжег в Мелитополе (видео)
Новости Украины депутаты
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь