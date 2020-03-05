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Нардепів змусили постити: в їдальні Ради нове меню

STYLERЖиття    05.03.2020 - 11:47
Нардепів змусили постити: в їдальні Ради нове меню
У депутатській їдальні оновили меню (Колаж РБК-Україна)

Народних обранців схиляють до Великого посту

У Верховній раді з'явилося оновлене меню для нардепів. Народним обранцям пропонують спеціальні страви, приготовані для Великого посту. Тепер раціон депутатів поповнився 12 салатами і 17 пісними стравами. Про це пишуть "Українські новини".

Ціни на страви, як завжди, демократичні. Наприклад: вінегрет 17 гривень; смажений дикий рис - 14 гривень; овочевий суп - 28 гривень; смажена стручкова квасоля - 37 гривень; смажений солодкий перець - 38 гривень.

Нардепів змусили постити: в їдальні Ради нове менюМеню в депутатській їдальні (фото: ukranews.com)

Також є в їдальні і спеціальні пісні супи суп з сочевицею за 16 гривень і суп овочевий з оливковою олією за 28 гривень. Але є в меню страви для гурманів по більш високим цінам.

Наприклад, салат "Фітнес" з апельсином і грейпфрутом - 92 гривні; шашлик свинячий - 57 гривень; капуста тушкована з чорносливом - 48 гривень; овочеві голубці з печерицями - 68 гривень.

На гарніри пропонують всілякі овочі - капусту брокколі, стручкову квасолю, кабачки-гриль.

Нардепів змусили постити: в їдальні Ради нове менюСтрави у депутатській їдальні (фото: ukranews.com)

Десерти для депутатів теж їсть в меню. Тут пропонують два види желе -фруктове з апельсинами за 34 гривні і желе з малиною за 27 гривень.

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