Нардепа Жана Беленюка поймали за просмотром фильма на заседании Рады

Жан Беленюк, который является народным депутатом от партии "Слуга народа", смотрел фильм на заседании Верховной Рады. Журналисты заметили его за этим занятием в среду, 4 ноября, хотя чиновник старался менять позы и прикрывал рукой экран смартфона.

Интересно, что Беленюк даже надел наушники, чтобы депутаты в Раде, которые обсуждали законопроекты, не мешали ему наслаждаться кинематографом. Видео с Беленюком опубликовало издание "Буквы" на своей странице в Facebook.

Жан Беленюк смотрел фильм на заседании Верховной Рады (видео: YouTube)

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Беленюк занимается в Раде не тем чем надо. В сентябре 2019 года журналисты сфотографировали его, когда он уснул на заседании Верховной Рады.

Жан Беленюк - украинский борец греко-римского стиля в весовой категории до 85 кг. Он завоевал серебро на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. За это он получил квартиру в Киеве на Позняках. Правда ждать пришлось целых два года.

Напомним, народный депутат Николай Тищенко от "Слуги народа" оконфузился в Раде. Народный избранник так увлекся записью видео для своих подписчиков в Instagram, что не успел проголосовать за важные правки к резонансному законопроекту.

Мы также писали о том, что журналисты засняли народного депутата от партии "Слуга народа" Алексея Устенко, который уснул прямо в сессионном зале Верховной Рады.