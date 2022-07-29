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Нардепа Яценко призывают пройти тест на полиграфе: в чем причина

Фото: нардеп Антон Яценко (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Украинский политолог, а ныне боец ВСУ Кирилл Сазонов призывает народного депутата Антона Яценко пройти тест на полиграфе. Цель - опровергнуть информацию о его контактах с коллаборантом Алексеем Ковалевым.

Об этом Сазонов сообщил в видеоблоге на Tik-Tok.

"Во многих случаях силовым структурам следует играть на опережение, чтобы через некоторое время не было поздно. Таким образом мы выпустили предателей Сальдо, Балицкого, Ковалева, которые сейчас работают на оккупантов. А гражданское общество должно напоминать об этом силовикам", - сказал Сазонов.

Таким образом политолог отреагировал на распространение в СМИ материалов о вероятных связях Яценко с несколькими политиками, которые перешли на сторону врага.

Также он обратился в СБУ с требованием проверить данную информацию.

Напомним, ранее о тесных бизнес-контактах действующего нардепа с Ковалевым писало издание "Радио " Свобода".

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