Нардепа Яценко закликають пройти тест на поліграфі: в чому причина

"У багатьох випадках силовим структурам слід грати на випередження, щоб через деякий час не було пізно. Таким чином ми випустили зрадників Сальдо, Балицького, Ковальова, які наразі працюють на окупантів. А громадянське суспільство має нагадувати про це силовикам", - сказав Сазонов.

Таким чином політолог відреагував на поширення у ЗМІ матеріалів про ймовірні зв'язки Яценка з декількома політиками, які перейшли на бік ворога.

Також він звернувся до СБУ з вимогою перевірити дану інформацію.

Нагадаємо, раніше про тісні бізнес-контакти діючого нардепа з Ковальовим писало видання "Радіо "Свобода".