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Нардепа Яценко закликають пройти тест на поліграфі: в чому причина

Фото: нардеп Антон Яценко (УНІАН)
Автор: Олександр Мороз

Український політолог, а нині боєць ЗСУ Кирило Сазонов закликає народного депутата Антона Яценка пройти тест на поліграфі. Мета - спростувати інформацію про його контакти з колаборантом Олексієм Ковальовим.

Про це Сазонов повідомив у відеоблозі на Tik-Tok.

"У багатьох випадках силовим структурам слід грати на випередження, щоб через деякий час не було пізно. Таким чином ми випустили зрадників Сальдо, Балицького, Ковальова, які наразі працюють на окупантів. А громадянське суспільство має нагадувати про це силовикам", - сказав Сазонов.

Таким чином політолог відреагував на поширення у ЗМІ матеріалів про ймовірні зв'язки Яценка з декількома політиками, які перейшли на бік ворога.

Також він звернувся до СБУ з вимогою перевірити дану інформацію.

Нагадаємо, раніше про тісні бізнес-контакти діючого нардепа з Ковальовим писало видання "Радіо "Свобода".

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