ua ru
Пт, 29 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Нардепа Яценко призывают пройти тест на полиграфе: в чем причина

Новина українською →
Пятница 29 июля 2022 14:21
Нардепа Яценко призывают пройти тест на полиграфе: в чем причина Фото: нардеп Антон Яценко (УНИАН)
Автор: Александр Мороз

Украинский политолог, а ныне боец ВСУ Кирилл Сазонов призывает народного депутата Антона Яценко пройти тест на полиграфе. Цель - опровергнуть информацию о его контактах с коллаборантом Алексеем Ковалевым.

Об этом Сазонов сообщил в видеоблоге на Tik-Tok.

"Во многих случаях силовым структурам следует играть на опережение, чтобы через некоторое время не было поздно. Таким образом мы выпустили предателей Сальдо, Балицкого, Ковалева, которые сейчас работают на оккупантов. А гражданское общество должно напоминать об этом силовикам", - сказал Сазонов.

Таким образом политолог отреагировал на распространение в СМИ материалов о вероятных связях Яценко с несколькими политиками, которые перешли на сторону врага.

Также он обратился в СБУ с требованием проверить данную информацию.

Напомним, ранее о тесных бизнес-контактах действующего нардепа с Ковалевым писало издание "Радио " Свобода".

Читайте РБК-Украина в Google News
Парламент
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь