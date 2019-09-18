У нардепа в Раде заметили дорогущие часы: стоимость шокирует

Стоимость дорогого аксессуара народного избранника шокирует
В Верховной Раде снова заметили депутата, который не равнодушен к предметам роскоши, а точнее к дорогим аксессуарам. Внефракционный нардеп Василий Петевка "засветил" наручные часы, стоимость которых превышает 15 тысяч долларов. Часы на руках у парламентария из Мукачево заметил фотограф Александр Гончаров, пишет "Апостроф".
Отмечается,что бывший мэр Мукачево (2007 год) выбрал себе на руку часы именитого швейцарского бренда Rolex Daytona 116520.
К слову, Василий Петевка является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балоги. Все они были народными депутатами Украины прошлого созыва.
Кстати, Петевка далеко не первый депутат, который любит дорогие вещи.Так, народный депутат Верховной Рады IX созыва засветил дорогостоящие наручные часы во время очередного заседания парламентариев. Ранее отличился экс-регионал, нардеп от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - Виталий Борт.
Напомним, что народный депутат Юрий Шаповалов, который прошел по округу в Полтавской области, во время заседания Верховной Рады занимался планированием своего досуга. Видео, на котором видно, чем Шаповалов занимается на рабочем месте, опубликовал блогер Всеволод Филимоненко.