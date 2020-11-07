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Нардеп Тищенко предложил позвать в Раду священника из-за "негативной ауры" (видео)

Киев, Суббота 07 ноября 2020 15:09
Нардеп Тищенко предложил позвать в Раду священника из-за "негативной ауры" (видео)
Николай Тищенко (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Депутат Николай Тищенко считает, что окропление ВР святой водой поможет работе парламента

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко предложил позвать в Верховную Раду священника. Причина – негативная аура, которая осталась от предшественников. Такое предложение он сделал спикеру ВР Дмитрию Разумкову. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

По мнению депутата, в Раде сохранилась негативная аура после предшественников.

"Если говорить откровенно, то в парламенте напряженная атмосфера и очень сложно работать. За 30 лет там собралась плохая карма. Я даже сегодня предложил Разумкову привести в парламент православного батюшку, чтобы он окропил святой водой. Чтобы дух от наших предшественников куда-то ушел", – рассказал Тищенко.

Также нардеп прокомментировал ситуацию в зале заседаний, когда председатель фракции СН Давид Арахамия выругался на него.

"Мне говорить грязные слова рискованно, помните, что я мастер по дзюдо", – отметил он.

Николай Тищенко предложил позвать в Раду священника из-за предшественников

Напомним, что ранее Тищенко попал в скандал после того, как проехался в киевской маршрутке и не заплатил за проезд.

Ранее сообщалось, что нардепы устроили драку в Раде - поскандалили исключенные из партии "Слуга народа" депутаты Александр Юрченко и Гео Лерос.

Также мы писали о том, что недавно Арахамия оправдался за скандал с сокращением ВСУ и рассказал об украинской бумажной армии в тылу.

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Новости Украины Курьезы нардепНиколай Тищенко

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