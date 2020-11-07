Нардеп Тищенко запропонував покликати в Раду священика через "негативну ауру" (відео)

Микола Тищенко (фото: РБК-Україна)

Депутат Микола Тищенко вважає, що окроплення ВР святою водою допоможе в роботі парламенту

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Микола Тищенко запропонував покликати до Верховної Ради священника. Причина – негативна аура, яка залишилася від попередників. Таку пропозицію він зробив спікеру ВР Дмитру Разумкову. Про це він розповів в ефірі телеканалу "Наш".

На думку депутата, в Раді збереглася негативна аура після попередників.

"Якщо говорити відверто, то в парламенті напружена атмосфера і дуже складно працювати. За 30 років там зібралася погана карма. Я навіть сьогодні запропонував Разумкову привести в парламент православного священника, щоб він окропив святою водою. Щоб дух від наших попередників кудись пішов", – розповів Тищенко.

Також нардеп прокоментував ситуацію в залі засідань, коли голова фракції СН Давид Арахамія вилаявся на нього.

"Мені говорити брудні слова ризиковано, пам'ятайте, що я майстер з дзюдо", – зазначив він.

Микола Тищенко запропонував покликати в Раду священника через попередників

Нагадаємо, що раніше Тищенко потрапив у скандал після того, як проїхався в київській маршрутці та не заплатив за проїзд.

Раніше повідомлялося, що нардепи влаштували бійку в Раді - поскандалили виключені з партії "Слуга народу" депутати Олександр Юрченко та Гео Лерос.

Також ми писали про те, що нещодавно Арахамія виправдався за скандал зі скороченням ВСУ і розповів про українську паперову армію в тилу.