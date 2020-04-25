Нардеп Тищенко неприємно осоромився через Чорнобильську катастрофу: з'явилося відео

Микола Тищенко (фото: РБК-Україна)

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко назвав трагедію на ЧАЕС великим святом

Микола Тищенко звернувся до українців напередодні 34 роковин Чорнобильської катастрофи та осоромився. Народний депутат від "Слуги народу" назвав День пам'яті про трагедію на ЧАЕС святом, і закликав не забути привітати ліквідаторів наслідків найбільшої техногенної катастрофи.

Політик обмовився в прямому ефірі телеканалу "НАШ".

У своєму короткому спічі Тищенко розповів, що 26 квітня "буде свято, дуже велике, дуже важливе свято".

"Це трагедія - Чорнобильська катастрофа. І (хочу) нагадати вам усім, що не забудьте привітати, подякувати, вклонитися в ноги тим людям, які багато-багато років тому захистили нас від цієї катастрофи", - заявив нардеп.

Ведучі виправили політика і зазначили, що аварія на Чорнобильській АЕС все ж не свято, і що "Чорнобильську катастрофу ми згадуємо зі сльозами на очах... День пам'яті".

"Так, День пам'яті. Вибачте, я обмовився", - визнав Тищенко.

Відео: Микола Тищенко назвав трагедію на ЧАЕС святом

Вибух на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року призвів до жахливих наслідків. Внаслідок викиду в атмосферу радіоактивних речовин, зараження знищено близько 200 тис. кв. км земель, 70% з яких - на території України, Білорусі та РФ. Викид радіоактивних речовин після аварії склав 50 млн Кюрі, що в сотні разів перевищує показники радіації після бомбардування Хіросіми в 1945 році. Трагедія призвела до величезних людських жертв.

У 2017 році Генеральна Асамблея ООН ухвалила рішення проголосити 26 квітня Всесвітнім днем пам'яті про вибух на Чорнобильській АЕС.

Як повідомлялося, пожежа в Чорнобильській зоні відчуження, яка розпочалася 4 квітня, триває досі. Вогнем було знищено 35 тисяч гектарів лісу, і полум'я могло дістатися до сховища ядерних відходів і енергоблоків ЧАЕС. Спеціаліст із моделювання розповсюдження радіонуклідів у навколишньому середовищі розповідав, які наслідки чекають на українців після масштабної пожежі.