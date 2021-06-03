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Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект "об олигархах"

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Киев, Четверг 03 июня 2021 19:22
Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект "об олигархах" Коллаж РБК-Украина: нардепа Оксану Дмитриеву заметили в Раде в дорогих вещах
Автор: Styler

Народный депутат от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева попала в скандал. Дело в том, что сегодня, 3 июня, женщина пришла на заседание Верховной Рады в дорогих вещах, в то время как ее коллеги обсуждали законопроект президента "об олигархах".

Об этом рассказала журналист Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект &quot;об олигархах&quot;

Оксана Дмитриева (фото: Yan Dobronosov)

"Можно пройтись по рядам в рубашке Burberry со вставками в тонкую полоску и аппликацией логотипа из новой коллекции почти за 1000 евро. Или почти 30000 грн. При средней зарплате нардепа в 35-40000 грн в месяц и пенсии в 3500 грн", - написала Стешенко.

Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект &quot;об олигархах&quot;Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект &quot;об олигархах&quot;

Фото: facebook.com/annasteshenko

Она также отметила, что нардеп Дмитриева часто надевает в Раду дорогие брендовые вещи.

"Поверьте, плевать они хотели на то, что их фотографируют в дорогих брендах", - добавила журналист.

Пользователи сети также обратили внимание на часы Cartier на руке Дмитриевой, которые стоят более 10 тысяч долларов.

Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект &quot;об олигархах&quot;

Скриншот

"Вот я ради любопытства иногда пересматриваю парламенты Испании, Франции, Великобритании. Так никто брендами не светит, потому что это как-то не то", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, под Киевом в поселке городского типа Коцюбинское произошел конфликт между депутатами после закрытия сессионного заседания поселкового совета, который перерос в драку и закончился госпитализацией одного из политиков.

Ранее нардеп-автохам напал на ведущего "ЗупиниЛося".

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