Нардеп разгневала сеть дорогими вещами: пришла в Раду обсуждать законопроект "об олигархах"
Народный депутат от партии "Слуга народа" Оксана Дмитриева попала в скандал. Дело в том, что сегодня, 3 июня, женщина пришла на заседание Верховной Рады в дорогих вещах, в то время как ее коллеги обсуждали законопроект президента "об олигархах".
Об этом рассказала журналист Анна Стешенко на своей странице в Facebook.
Оксана Дмитриева (фото: Yan Dobronosov)
"Можно пройтись по рядам в рубашке Burberry со вставками в тонкую полоску и аппликацией логотипа из новой коллекции почти за 1000 евро. Или почти 30000 грн. При средней зарплате нардепа в 35-40000 грн в месяц и пенсии в 3500 грн", - написала Стешенко.
Фото: facebook.com/annasteshenko
Она также отметила, что нардеп Дмитриева часто надевает в Раду дорогие брендовые вещи.
"Поверьте, плевать они хотели на то, что их фотографируют в дорогих брендах", - добавила журналист.
Пользователи сети также обратили внимание на часы Cartier на руке Дмитриевой, которые стоят более 10 тысяч долларов.
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"Вот я ради любопытства иногда пересматриваю парламенты Испании, Франции, Великобритании. Так никто брендами не светит, потому что это как-то не то", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, под Киевом в поселке городского типа Коцюбинское произошел конфликт между депутатами после закрытия сессионного заседания поселкового совета, который перерос в драку и закончился госпитализацией одного из политиков.
Ранее нардеп-автохам напал на ведущего "ЗупиниЛося".