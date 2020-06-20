Нардеп пожаловалась на маленькую зарплату в 35 тысяч: нужно что-то придумывать (видео)

Кира Рудык (фото: РБК-Украина)

Нардеп Кира Рудык призналась, что ей не хватает зарплаты и сейчас она пользуется "финансовой подушкой"

Нардеп Кира Рудык пожаловалась на депутатскую зарплату в 35 тысяч гривен и заявила, что такой суммы ей не хватает на жизнь. Лидер партии "Голос" также объявила о намерении инициировать вопрос о повышении оплаты труда для народных избранников и озвучила еще один альтернативный вариант.

Об этом она рассказала в эфире программы "Перекрестный допрос" на одном из телеканалов

По словам Рудык, которая пришла в политику из бизнеса, спасает ситуацию накопленная ранее "финансовая подушка".

"35 тысяч - нет конечно, мне не хватает. Я пришла в политику с "подушкой", такой достаточной, и сейчас я ее использую", - заявила она.

Также Рудык рассказала, что депутаты из фракции "Голос", у которых нет такого денежного запаса, нет никаких доплат.

"Это большая проблема... Мы понимаем, что скорее всего после местных выборов нам нужно будет что-то придумывать", - отметила нардеп.

Также Рудык уточнила, что это может быть или инициирование вопроса поднять зарплату депутатам, или "попробовать помочь тем людям, у которых есть такая необходимость, устроиться на преподавательскую деятельность - то есть получать доплату".

"Нам нужно будет тогда снять с них определенную работу во фракции, чтобы они могли зарабатывать себе на жизнь", - высказала мнение политик.

При этом Рудык не смогла ответить на вопрос, какая должна быть зарплата у депутата. Она отметила, что с учетом всевозможных льгот нардеп выходит для государства "очень дорогим", и было бы замечательно, если бы эту самую помощь не покрывали как расходы, а выдавали с зарплатой сразу.

Видео: Нардеп Кира Рудык пожаловалась на низкую зарплату

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на период карантина ограничила размер заработных плат чиновников десятью минимальными зарплатами, то есть максимум составляет 47 тысяч гривен.

Напомним также, что нардепы задекларировали 4,9 млрд гривен наличных - это больше годового бюджета МИД.

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Автор: Владимир Костырин