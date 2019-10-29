Нардеп от Оппоблока "засветил" в Раде дорогущий аксессуар (фото)

В Верховной Раде снова "засветился" депутат, который неравнодушен к предметам роскоши. На этот раз дорогущим аксессуаром в виде часов Rolex на руке "похвастался" депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Григорий Суркис. Фото часов опубликовало издание "Апостроф".

На руке у Григория Суркиса - брата Игоря Суркиса (владельца футбольного клуба "Динамо-Киев") красовалась модель часов Rolex с черно-голубым циферблатом. Стоимость такой модели 2019 года выпуска со скидкой составляет 22 500 долларов США.

Григорий Суркис (фото: apostrophe.ua)

Отметим, что сейчас на вторичном рынке недвижимости в Киеве на стоимость этих часов (22.500 долларов) можно купить однокомнатную квартиру в спальном районе столицы. Также на эти деньги можно купить авто представительского класса.

Как мы ранее писали, у депутата Киевсовета украли дорогостоящие часы марки "Breguet". Жертвой карманника стал 35-летний Георгий Ясинский, который также является секретарем постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.