Нардеп-автохам снова "наехал" на ведущего "ЗупиниЛося", но сделал хуже себе же

Скандальный народный депутат Юрий Камельчук попытался оправдаться после появления ролика программы "ЗупиниЛося", где он набросился на ведущего. Депутат и его супруга нарушили ПДД, но вместо извинений Камельчук начал разбираться с группой журналистов в центре Киева.
После того как видео появилось в сети, нардеп попытался оправдаться за свой поступок и написал в Facebook, что не нарушал правила. И снова попытался наехать на ведущего программы "ЗупиниЛося" Константина Андриюка.
По словам Камельчука, в тот день он договорился выпить кофе с женой во время обеденного перерыва, и для этого они договорились встретиться на парковке возле гостиницы "Киев". Так как там не было места, женщина просто припарковалась посреди улицы на "аварийке".
"Остановившись сбоку от гостиницы "Киев", к ней подошла съемочная группа. В тот момент, когда мы с Таней разговаривали по телефону. Я спускался к ней. То есть, на тот момент, она простояла на аварийке приблизительно полторы минуты. Я прекрасно слышал, что ей говорят, но еще не знал, кто к ней подошел. Она, конечно, разволновалась", - написал Камельчук.
Он добавил, что вспыльчивый человек и, если чувствует, что семье может что-то угрожать – выходит из равновесия. Прибыв на место, он увидел, с кем разговаривает его жена.
"Я уверен, никто не обвинит меня во вранье, если я напомню, что ведущий "ЗупиниЛося" имеет дурную славу. Несмотря на то, что Андриюк делает хорошее дело, ведет он себя мягко говоря – ужасно. Про него можно снимать отдельную программу "Зупини хама". Конечно, зная это, и защищая жену, я его послал далеко. Да, признаю, это было эмоционально", - заявил нардеп.
При том, что Камельчук утверждает, что нарушения ПДД не было, он признал, что готов был заплатить штраф, если бы ведущий программы вызвал полицию. А украинцам он порекомендовал посмотреть видео, за что и поплатился.
Ведущий программы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк также отреагировал на пост нардепа Камельчука.
"Много пиара не бывает, решил народный депутат Украины. Вдруг, кто не видел, кто кому "хамил" – обязательно посмотрите видео", - написал он на своей странице.
Напомним, ранее мы писали о том, что нардеп Камельчук заявил о смертельной опасности масок и вакцинации.