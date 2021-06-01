Нардеп-автохам снова "наехал" на ведущего "ЗупиниЛося", но сделал хуже себе же

Скандальный народный депутат Юрий Камельчук попытался оправдаться после появления ролика программы "ЗупиниЛося", где он набросился на ведущего . Депутат и его супруга нарушили ПДД, но вместо извинений Камельчук начал разбираться с группой журналистов в центре Киева.

После того как видео появилось в сети, нардеп попытался оправдаться за свой поступок и написал в Facebook , что не нарушал правила. И снова попытался наехать на ведущего программы "ЗупиниЛося" Константина Андриюка.

Как оправдывает свой поступок Камельчук

По словам Камельчука, в тот день он договорился выпить кофе с женой во время обеденного перерыва, и для этого они договорились встретиться на парковке возле гостиницы "Киев". Так как там не было места, женщина просто припарковалась посреди улицы на "аварийке".

"Остановившись сбоку от гостиницы "Киев", к ней подошла съемочная группа. В тот момент, когда мы с Таней разговаривали по телефону. Я спускался к ней. То есть, на тот момент, она простояла на аварийке приблизительно полторы минуты. Я прекрасно слышал, что ей говорят, но еще не знал, кто к ней подошел. Она, конечно, разволновалась", - написал Камельчук.

Он добавил, что вспыльчивый человек и, если чувствует, что семье может что-то угрожать – выходит из равновесия. Прибыв на место, он увидел, с кем разговаривает его жена.

Камельчук внезапно признал, что нарушил правила

"Я уверен, никто не обвинит меня во вранье, если я напомню, что ведущий "ЗупиниЛося" имеет дурную славу. Несмотря на то, что Андриюк делает хорошее дело, ведет он себя мягко говоря – ужасно. Про него можно снимать отдельную программу "Зупини хама". Конечно, зная это, и защищая жену, я его послал далеко. Да, признаю, это было эмоционально", - заявил нардеп.

При том, что Камельчук утверждает, что нарушения ПДД не было, он признал, что готов был заплатить штраф, если бы ведущий программы вызвал полицию. А украинцам он порекомендовал посмотреть видео, за что и поплатился.

Украинцы высмеяли оправдание нардепа

Никому из депутатов нет никаких преимуществ в дорожном движении. Нарушил, признай, будь мужиком, а не за "корочкой" прятаться. Как можно верить политику, который нарушает даже мелкие правила.

Она стояла дольше полторы минут. Ей представились и все спокойно объяснили. А плохая слава теперь у вас.

Юра, позорься до конца. Он даже не смог перечитать правила ПДД, дальше лепит свою "дичь" про две минуты на аварийке.

Боже, серьезно? Иногда лучше молчать. Депутат, которого мы заслужили.

Так вы там по служебным делам стояли, или кофе выпить бегали? На видео одно говорите, тут другое пишите.

Что ответил ведущий "ЗупиниЛося"

Ведущий программы "ЗупиниЛося" Константин Андриюк также отреагировал на пост нардепа Камельчука.

"Много пиара не бывает, решил народный депутат Украины. Вдруг, кто не видел, кто кому "хамил" – обязательно посмотрите видео", - написал он на своей странице.

Нардеп Камельчук наехал на ведущего программы "ЗупиниЛося"