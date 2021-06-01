Нардеп-автохам знову "наїхав" на ведучого "ЗупиниЛося", але зробив гірше собі ж

Скандальний народний депутат Юрій Камельчук спробував виправдатися після появи ролика програми "ЗупиниЛося", де він накинувся на ведучого . Депутат і його дружина порушили ПДР, але замість вибачень Камельчук почав розбиратися з групою журналістів у центрі Києва.

Після того як відео з'явилося в мережі, нардеп спробував виправдатися за свій вчинок і написав у Facebook , що не порушував правила. І знову спробував наїхати на ведучого програми "ЗупиниЛося" Костянтина Андріюка.

Як виправдовує свій вчинок Камельчук

За словами Камельчука, того дня він домовився випити кави з дружиною під час обідньої перерви, і для цього вони домовилися зустрітися на парковці біля готелю "Київ". Оскільки там не було місця, жінка просто припаркувалася посеред вулиці на "аварійці".

"Зупинившись збоку від готелю "Київ", до неї підійшла знімальна група. У той момент, коли ми з Танею розмовляли телефоном. Я спускався до неї. Тобто, на той момент, вона простояла на аварійці приблизно півтори хвилини. Я прекрасно чув, що їй говорять, але ще не знав, хто до неї підійшов. Вона, звичайно, розхвилювалася", - написав Камельчук.

Він додав, що запальна людина і, якщо відчуває, що родині може щось загрожувати - виходить з рівноваги. Прибувши на місце, він побачив, з ким розмовляє його дружина.

Камельчук раптово визнав, що порушив правила

"Я впевнений, ніхто не звинуватить мене у брехні, якщо я нагадаю, що ведучий "ЗупиниЛося" має погану славу. Попри на те, що Андріюк робить добру справу, веде він себе, м'яко кажучи – жахливо. Про нього можна знімати окрему програму "Зупини хама". Звичайно, знаючи це, і захищаючи дружину, я його послав далеко. Так, визнаю, це було емоційно", - заявив нардеп.

При тому, що Камельчук стверджує, що порушення ПДР не було, він визнав, що готовий був заплатити штраф, якби ведучий програми викликав поліцію. А українцям він порекомендував подивитися відео, за що і поплатився.

Українці висміяли виправдання нардепа

Нікому з депутатів немає жодних переваг у дорожньому русі. Порушив, визнай, будь мужиком, а не за "корочкою" ховатися. Як можна вірити політику, який порушує навіть дрібні правила.

Вона стояла довше півтори хвилини. Їй представилися і все спокійно пояснили. А погана слава тепер у вас.

Юра, позорься до кінця. Він навіть не зміг перечитати правила ПДР, далі ліпить свою "діч" про дві хвилини на аварійці.

Боже, серйозно? Іноді краще мовчати. Депутат, якого ми заслужили.

Так Ви там у службових справах стояли, або кави випити бігали? На відео одне говорите, тут інше пишіть.

Що відповів ведучий "ЗупиниЛося"

Ведучий програми "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк також відреагував на допис нардепа Камельчука.

"Багато піару не буває, вирішив народний депутат України. Раптом, хто не бачив, хто кому "хамив" - обов'язково подивіться відео", - написав він на своїй сторінці.

Нардеп Камельчук наїхав на ведучого програми "ЗупиниЛося"