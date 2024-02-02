"Настаивала, чтобы не забирали в тыл". Боевая медик была на фронте до восьмого месяца беременности

Боевой медик Юлия Романенко из 67 омбр ГУК продолжала спасать своих побратимов на линии фронта, находясь на восьмом месяце беременности.

Историей медика делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию БФ "Повернись живым" в Facebook.

История боевого медика Юлии Романенко

"Я продолжала участвовать в эвакуации. Даже настаивала, чтобы меня не забирали в тыл, несмотря на обстоятельства", - рассказывает Юлия.

Ее муж - тоже боевой медик. Пара познакомилась еще во время учебы, а потом бок о бок проходили сквозь ад войны.

"Узнать о беременности было для нас подарком. Это было ощущение невероятного счастья и эйфории", - признается женщина.

Даже после того, как на втором месяце беременности ее часть дислоцировали под Бахмут, она решила не покидать службу.

Первый толчок ребенка Юлия почувствовала в зоне боевых действий. А 29 декабря, в день массированной атаки на Украину, женщина родила девочку, которую назвали Лина, в честь величайшей украинской писательницы Лины Костенко.

Юлия признается, что надеется, когда она выйдет из декретного отпуска - война закончится, а ее ребенок будет расти в мирной стране.

Юлия находилась на линии фронта даже во время беременности (фото: личный архив Юлии Романенко)

БФ "Повернись живым" также отметил, что их фонд передал для 67 механизированной бригады, где служит Юлия Романенко, помощь на сумму более 52 млн грн. А также призвал украинцев донатить на помощь армии.