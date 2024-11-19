Напій буде зіпсованим, якщо зберігати каву в цих 7 місцях

Кава - це не просто напій, це справжній ритуал для багатьох людей. Але, як і будь-який інший продукт, вона має свою специфіку зберігання. Неправильне зберігання кави може призвести до втрати її смаку, аромату і навіть до швидкого псування.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про те, де не варто зберігати каву, щоб не зіпсувати майбутній напій.

В холодильнику

Дехто помилково вважає, що холодильник - це найкраще місце для зберігання кави. Однак, це не так.

В холодильнику підвищений рівень вологості, що призводить до утворення конденсату на поверхні кави. Внаслідок цього розвивається цвіль, а продукт псується.

Крім того, в холодильнику багато продуктів зі сторонніми запахами, які легко можуть перебити аромат кави.

В морозилці

Хоча низька температура сповільнює процеси окислення, зберігання кави в морозилці також не рекомендується. Різкі перепади температури при розморожуванні можуть негативно вплинути на структуру кавових зерен.

Поруч з плитою

Попри те, що кухня - найбільш зручне місце для зберігання продуктів, не всі місця придатні для зберігання кави. Плита, духовка, чайник або навіть інші побутові прилади можуть створювати зайве тепло, що сприяє погіршенню якості продукту.

Кава повинна зберігатися в сухому середовищі зі стабільною температурою, оскільки тепло прискорює окислення та знищує ароматичні ефірні олії.

На підвіконні

Прямі сонячні промені є одним з основних ворогів кави, оскільки ультрафіолетове випромінювання може руйнувати ароматичні сполуки, які відповідають за смак напою.

Кава псується в результаті окислення (ілюстративне фото: Freepik)

Крім цього таке середовище прискорює процес окислення, що робить каву менш свіжою. Щоб не втратити смак та аромат кавового напою, зберігайте каву в темному місці, бажано в непрозорих контейнерах.

У відкритій упаковці

Зберігання кави у нещільно закритій упаковці - одна з найбільших помилок, яку роблять багато людей. Як тільки упаковка кави відкривається, вона починає піддаватися впливу повітря, процесу, який призводить до втрати смакових якостей напою.

Тож кава в відкритій упаковці з часом стає менш ароматною та менш смачною. Щоб зберегти смак та аромат кави в напої, після відкриття упаковки щільно закривайте пакет. Або пересипте каву в герметичний контейнер, щоб мінімізувати вплив повітря.

В пластикових контейнерах

Хоча пластикові контейнери здаються зручними для зберігання, вони не є найкращим вибором для кави. Пластик може поглинати запахи та ефірні олії з кави, а також сприяти розвитку вологи, що може призвести до втрати свіжості та навіть до появи плісняви.

Краще використовуйте для зберігання кави контейнери з металу або скла. Вони довше зберігають її аромат і не взаємодіють з продуктом.

Поруч з ароматними продуктами

Кава має властивість поглинати сторонні запахи. Якщо ви залишите каву поблизу продуктів з сильними запахами, такими як спеції, ваніль або цукор, вона може ввібрати ці запахи і втратити свій первісний аромат.

Тому для зберігання кави важливо використовувати герметичні контейнери, щоб уникнути контакту з іншими продуктами.