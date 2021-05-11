UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Напитки в алюминиевых банках могут разрушать мозг человека: ученые поразили заявлением

Автор: Анна Шиканова

Алюминий очень опасен для организма человека в долгосрочной перспективе. Он способен разрушать мозг человека и привести к серьезным нарушениям когнитивных функций, вплоть до развития деменции и болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает издание Medikforum со ссылкой на данные исследования Journal of Alzheimer's Disease.

Группа ученых из Англии обнаружила, что алюминий, который попадает в организм при употреблении напитков из банок, может стать опасным для здоровья мозга и при накоплении – привести к серьезным нарушениям мозговой деятельности.

К новым данным была также добавлена информация более ранних исследований, которые показывали, что алюминий из товаров повседневного употребления, связан с нейродегенеративными заболеваниями и формами деменции, такими как болезнь Альцгеймера.

Наличие алюминия было обнаружено в мозге доноров с семейной историей болезни Альцгеймера. После тщательных анализов ученые обнаружили, что алюминий присутствует в тех же областях мозга, что и белковые клубки, которые появляются на ранних стадиях этого заболевания.

Также исследование показало, что алюминий может играть роль в образовании клубков и бляшек, которые являются предвестниками болезни Альцгеймера.

Одной из причин ученые называют то, что почки с возрастом теряют способность к фильтрации алюминия в организме и это приводит к его накоплению в мозге.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали симптомы рака, на которые часто не обращают внимания.

А также рассказывали о том, что названа самая лучшая вакцина в мире от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ученыеисследование