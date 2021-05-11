Напитки в алюминиевых банках могут разрушать мозг человека: ученые поразили заявлением

Группа ученых из Англии обнаружила, что алюминий, который попадает в организм при употреблении напитков из банок, может стать опасным для здоровья мозга и при накоплении – привести к серьезным нарушениям мозговой деятельности.

К новым данным была также добавлена информация более ранних исследований, которые показывали, что алюминий из товаров повседневного употребления, связан с нейродегенеративными заболеваниями и формами деменции, такими как болезнь Альцгеймера.

Наличие алюминия было обнаружено в мозге доноров с семейной историей болезни Альцгеймера. После тщательных анализов ученые обнаружили, что алюминий присутствует в тех же областях мозга, что и белковые клубки, которые появляются на ранних стадиях этого заболевания.

Также исследование показало, что алюминий может играть роль в образовании клубков и бляшек, которые являются предвестниками болезни Альцгеймера.

Одной из причин ученые называют то, что почки с возрастом теряют способность к фильтрации алюминия в организме и это приводит к его накоплению в мозге.