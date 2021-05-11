Напої в алюмінієвих банках можуть руйнувати мозок людини: вчені вразили заявою

Група вчених з Англії виявила, що алюміній, який потрапляє в організм при вживанні напоїв з банок, може стати небезпечним для здоров'я мозку і при накопиченні – привести до серйозних порушень мозкової діяльності.

До нових даних була також додана інформація більш ранніх досліджень, які показували, що алюміній з товарів повсякденного вживання, пов'язаний з нейродегенеративними захворюваннями та формами деменції, такими як хвороба Альцгеймера.

Наявність алюмінію було виявлено в мозку донорів з сімейною історією хвороби Альцгеймера. Після ретельних аналізів вчені виявили, що алюміній присутній в тих же областях мозку, що і білкові клубки, які з'являються на ранніх стадіях цього захворювання.

Також дослідження показало, що алюміній може грати роль в утворенні клубків і бляшок, які є провісниками хвороби Альцгеймера.

Однією з причин вчені називають те, що нирки з віком втрачають здатність до фільтрації алюмінію в організмі й це призводить до його накопичення в мозку.