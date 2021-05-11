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Напитки в алюминиевых банках могут разрушать мозг человека: ученые поразили заявлением

Новина українською → Вторник 11 мая 2021 22:06
Напитки в алюминиевых банках могут разрушать мозг человека: ученые поразили заявлением Фото: Напитки в банках могут сильно навредить здоровью мозга (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Алюминий очень опасен для организма человека в долгосрочной перспективе. Он способен разрушать мозг человека и привести к серьезным нарушениям когнитивных функций, вплоть до развития деменции и болезни Альцгеймера.

Об этом сообщает издание Medikforum со ссылкой на данные исследования Journal of Alzheimer's Disease.

Группа ученых из Англии обнаружила, что алюминий, который попадает в организм при употреблении напитков из банок, может стать опасным для здоровья мозга и при накоплении – привести к серьезным нарушениям мозговой деятельности.

К новым данным была также добавлена информация более ранних исследований, которые показывали, что алюминий из товаров повседневного употребления, связан с нейродегенеративными заболеваниями и формами деменции, такими как болезнь Альцгеймера.

Наличие алюминия было обнаружено в мозге доноров с семейной историей болезни Альцгеймера. После тщательных анализов ученые обнаружили, что алюминий присутствует в тех же областях мозга, что и белковые клубки, которые появляются на ранних стадиях этого заболевания.

Также исследование показало, что алюминий может играть роль в образовании клубков и бляшек, которые являются предвестниками болезни Альцгеймера.

Одной из причин ученые называют то, что почки с возрастом теряют способность к фильтрации алюминия в организме и это приводит к его накоплению в мозге.

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