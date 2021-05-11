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Напої в алюмінієвих банках можуть руйнувати мозок людини: вчені вразили заявою

Новость на русском → Вівторок 11 травня 2021 22:06
Напої в алюмінієвих банках можуть руйнувати мозок людини: вчені вразили заявою Фото: напої в банках можуть сильно нашкодити здоров'ю мозку (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Алюміній дуже небезпечний для організму людини в довгостроковій перспективі. Він здатний руйнувати мозок людини та привести до серйозних порушень когнітивних функцій, аж до розвитку деменції та хвороби Альцгеймера.

Про це повідомляє видання Medikforum з посиланням на дані дослідження Journal of Alzheimer's Disease.

Група вчених з Англії виявила, що алюміній, який потрапляє в організм при вживанні напоїв з банок, може стати небезпечним для здоров'я мозку і при накопиченні – привести до серйозних порушень мозкової діяльності.

До нових даних була також додана інформація більш ранніх досліджень, які показували, що алюміній з товарів повсякденного вживання, пов'язаний з нейродегенеративними захворюваннями та формами деменції, такими як хвороба Альцгеймера.

Наявність алюмінію було виявлено в мозку донорів з сімейною історією хвороби Альцгеймера. Після ретельних аналізів вчені виявили, що алюміній присутній в тих же областях мозку, що і білкові клубки, які з'являються на ранніх стадіях цього захворювання.

Також дослідження показало, що алюміній може грати роль в утворенні клубків і бляшок, які є провісниками хвороби Альцгеймера.

Однією з причин вчені називають те, що нирки з віком втрачають здатність до фільтрації алюмінію в організмі й це призводить до його накопичення в мозку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали симптоми раку, на які часто не звертають уваги.

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