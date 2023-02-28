"Написав заповіт": Єфросиніна зі сльозами на очах розповіла про чоловіка-військового

Як прийняла рішення чоловіка

Ведуча розповіла про ПТСР (посттравматичний стресовий розлад) у жінок, які чекають на чоловіків з війни. Зараз вона разом з експертом у цій галузі працює з такими українками і, як можна зрозуміти, консультується сама.

Зокрема, довгий період часу Єфросиніна не могла прийняти рішення Тимура і навіть звинувачувала його в тому, що він її "кинув", пішовши на війну.

"ПТСР - це страшно. Я працюю з психологом кілька разів на тиждень, тому що я звинувачувала свого чоловіка в тому, що він іде на фронт. Мені знадобилося багато часу", - сказала вона.

Маша Єфросиніна розповіла про чоловіка-військового (скриншот)

Чоловік Єфросиніної написав заповіт

Також Єфросиніна зазначила, що перед тим, як піти на війну, її чоловік написав заповіт. Вона вважає, що Тимур таким чином попрощався з нею.

"Моя психіка захищалася, вона говорила: "Ти залишаєшся сама. Він написав заповіт. Це означає, що він десь усередині попрощався зі мною. Це означає, що він обрав війну, а не мене з нашими дітьми", - сказала зірка.

До того ж ведуча і далі продовжує працювати з психологом. Вона заявила, що її чоловік вже дуже сильно змінився, тому їй дуже складно.

Маша Єфросиніна з чоловіком Тімуром Хромаєвим (instagram.com/mashaefrosinina)