Напали толпой и ограбили беременную женщину: видео и детали ЧП в Киеве

Ромы окружили женщину и начали вытаскивать из ее сумки ценные вещи
Нападение на беременную женщину с целью ограбления совершила группа из семи человек ромской национальности. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей Facebook-странице.
ЧП произошло на остановке "Национальный авиационный университет" в Соломенском районе. Женщина выходила с трамвая, когда ее окружили ромы и начали рыться в сумке - они вытащили powerbank. Когда женщина начала кричать и угрожать полицией, зарядное устройство ей вернули.
Потерпевшая вызвала полицию и удерживала за футболку одну из грабительниц, все другие ромы убежали, кроме мужчины в возрасте около 40 лет. Он сильно толкнул беременную женщину в плечо.
Полицейские задержали грабителей и отправили в участок. Там пострадавшая женщина написала заявление. Тем не менее, с ромов взяли объяснения и отпустили.
"Будто бы открыто уголовное производство. Как известно, ромы приехали из Берегово (Закарпатская область)", - написано в сообщении под публикацией.
Нападение на беременную женщину совершили ромы в Киеве (фото: facebook.com/KyivOperativ)
Пользователи сети невероятно возмущены подобным случаем, они оставляют сотни комментариев под публикацией.
Нападение на беременную женщину совершили ромы в Киеве (видео: facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, недавно в Одесской области рецидивист напал затащил на пустырь и изнасиловал 18-летнюю беременную.
Также мы писали о том, что в Днепре возле "АТБ" неизвестные напали на двух парней и нанесли им ножевые ранения.
Ранее сообщалось, что в Киеве неподалеку от метро "Бориспольская" в Дарницком районе неизвестный изнасиловал 24-летнюю девушку.