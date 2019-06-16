Напали натовпом й пограбували вагітну жінку: відео і деталі НП в Києві

Напад на вагітну жінку вчинили роми в Києві (колаж: РБК-Україна)

Роми оточили жінку і почали витягати з її сумки цінні речі

Напад на вагітну жінку в Києві з метою пограбування вчинила група із семи людей ромської національності. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй Facebook-сторінці.

НП сталася на зупинці "Національний авіаційний університет" в Солом'янському районі. Жінка виходила с трамваю, коли її оточили роми і почали порпатися в сумці - вони витягли powerbank. Коли жінка почала кричати і погрожувати поліцією, зарядний пристрій їй повернули.

Потерпіла викликала поліцію і утримувала за футболку одну з грабіжниць, усі інші роми втекли, окрім чоловіка віком близько 40 років. Він сильно штовхнув вагітну жінку в плече.

Поліцейські затримали грабіжників і відправили до відділку. Там постраждала жінка написала заяву. Тим не менш, з ромів взяли пояснення і відпустили.

"Ніби відкрито кримінальне провадження. Як відомо, роми приїхали з Берегово (Закарпатська область)", - написано в повідомленні під публікацією.

Напад на вагітну жінку вчинили роми в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі неймовірно обурені подібним випадком, вони залишають сотні коментарів під публікацією.

Працювати не хочуть, їх всіх треба в забите село за 1000 км відправити і нехай живуть, а ще колючим дротом з напругою відгородити. І все буде ок.

Готовий разом із чоловіком вагітної організувати діалог з цими особами.

Як показує практика, як тільки поліція їх затримує, потім відразу і відпускає, а вони далі йдуть красти. Такі закони.

Ху*рити батогами їх треба, на Майдані.

Напад на вагітну жінку вчинили роми в Києві (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Моя б воля... Я б наваляв так, що все б кривавої юшкою вмивалися!

Пиз*ити! Іншого виходу немає, и хай роти закриють захисники циган. Афроамериканець на Хрещатику показав, як треба з ними говорити.

Вивозити потрібно їх з України пачками.

Нехай на примусові роботи залучать під конвоєм поліцейських прибирати вулиці в столиці та інших містах за правопорушення, працювати не хочуть, от і нападають і грабують.

Одного такого рому підвісити за я*ця вниз головою на Індустріальному мосту. Результат перевершить усі очікування.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області рецидивіст напав затягнув на пустир і згвалтував 18-річну вагітну.

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