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Нападение на журналистку в центре Киева: пострадавшая рассказала о своем состоянии

Автор: Анна Киселева

Журналистка сообщила о боли в руке после удара со стороны незнакомца

В Киеве 28 ноября во время церемонии памяти жертв Голодомора на журналистку NewsOne Виолетту Товкес напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел возле Национального музея Голодомора-геноцида. Неадекват набросился на журналистку, выбил из ее рук микрофон, лампадку и толкнул ее. Несмотря на это девушка продолжила вести прямой эфир. После инцидента журналистка на видео рассказала новые детали инцидента, а также поведала о своем состоянии здоровья.

Нападение на журналистку произошло в 16:03, когда корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий. Журналистка записала видеокомментарий уже после конца эфира. Состояние у девушки нормальное. Рука болит после второго удара, которым нападавший выбил лампадку. Видео размещено в канале PavlovskyNews в Telegram.

"Важно то, что я осталась жива, но немного болит рука. У меня сейчас нормальное состояние. Конечно, немного болит рука, потому что удар был такой, достаточно сильный, когда выбивали лампадку. Поэтому сейчас хочу все записать, чтобы все увидели, кому не успела ответить", - заявила Товкес.

Также девушка поблагодарила за поддержку и рассказала о комментариях со стороны хейтеров, которые перекрутили ее слова о геноциде и флешмобе. Виолетта уточнила, что она называла флешмобом не геноцид, а речь шла об акции "Зажги свечу памяти".

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Также журналистка сообщила, что уже провела собственное расследование. Она по кадрам просмотрела видео нападения, зафиксировала лицо нападавшего и увидела на его телефоне эмблему одной из организаций. Но ее название Товкес пока решила не раскрывать.

До этого сообщалось, что в октябре под Львовом мужчина напал на журналистку и разбил ей телекамеру.

Также мы писали о том, что недавно в Днепре избили известного активиста - злоумышленники наносили ему удары исключительно по голове.

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