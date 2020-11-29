Напад на журналістку в центрі Києва: постраждала розповіла про свій стан

У Києві 28 листопада під час церемонії пам'яті жертв Голодомору на журналістку NewsOne Віолетту Товкес напав невідомий чоловік. Інцидент стався біля Національного музею Голодомору-геноциду. Неадекват накинувся на журналістку, вибив з її рук мікрофон, лампадку і штовхнув її. Попри це, дівчина продовжила вести прямий ефір. Після інциденту журналістка на відео розповіла нові подробиці інциденту, а також повідомила про свій стан здоров'я.

Напад на журналістку стався о 16:03, коли кореспондентка розповідала українцям, як проходять заходи з нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. Журналістка записала відеокоментар вже після кінця ефіру. Стан дівчини нормальний. Рука болить після другого удару, яким нападник вибив лампадку. Відео розміщено у каналі PavlovskyNews в Telegram.

"Важливо те, що я залишилася жива, але трохи болить рука. У мене зараз нормальний стан. Звичайно, трохи болить рука, тому що удар був такий, досить сильний, коли вибивали лампадку. Тому зараз хочу все записати, щоб всі побачили, кому не встигла відповісти", - заявила Товкес.

Також дівчина подякувала за підтримку і розповіла про коментарі з боку хейтерів, які перекрутили її слова про геноцид і флешмоб. Віолетта уточнила, що вона називала флешмобом не геноцид, а мова йшла про акцію "Запали свічку пам'яті".

Також журналістка повідомила, що вже провела власне розслідування. Вона з кадрів переглянула відео нападу, зафіксувала обличчя нападника і побачила на його телефоні емблему однієї з організацій. Але її назву Товкес поки вирішила не розкривати.

До цього повідомлялося, що в жовтні під Львовом чоловік напав на журналістку і розбив їй телекамеру.

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