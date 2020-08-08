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Нападение на женщину в поезде: "Укрзализниця" заявила о нововведении

Суббота 08 августа 2020 14:36
Нападение на женщину в поезде: "Укрзализниця" заявила о нововведении
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киевка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Национальная полиция и "Укрзализниця" договорились о программе усиления безопасности

Из-за нападения на женщину в поезде Мариуполь-Киев "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией заявили о создании программы по усилению безопасности пассажиров поездов. Исполнительный директор филиала Юго-западной железной дороги Артем Миронович рассказал детали решения.

Как рассказал представитель "Укрзализныци", комментируя резонансное нападение на пассажирку поезда Киев-Мариуполь, случившийся инцидент стал отправной точкой для создания новой программы, в которой УЗ нуждалась и ранее.

"Проблема в том, что у нас отсутствует полиция сопровождения поездов для обеспечения безопасности. Этот случай у нас квалифицировался как инцидент. Для "Укрзализныци" это считается беспрецедентным случаем, и это станет для нас импульсом для того, чтобы мы принимали какие-то меры. Сегодня мы делаем эти шаги, и через неделю будем готовы представить совместную программу с Национальной полицией по обеспечению безопасности в наших поездах", - рассказал Миронович в эфире канала "Украина 24".

По его мнению "неадекватные пассажиры ходят по вагонам, и проводники своими силами не могут обеспечить безопасность". По его словам, необходимо "комплексное решение".

Стоить напомнить, что ранее, в ночь на 1 августа в купе поезда Мариуполь-Киев ворвался злоумышленник, жестоко избил пассажирку Анастасию Луговую и пытался изнасиловать ее на глазах у малолетнего сына. Женщине с трудом удалось вырваться. Полиция задержала преступника утром на вокзале в Киеве.

Напомним, что ранее "Укрзализниця" назвала самые популярные направления.

Также мы писали, что "Укрзализниця" попала в новый скандал.

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