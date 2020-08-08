Напад на жінку в поїзді: "Укрзалізниця" заявила про нововведення

Напад на жінку в потязі Маріуполь-Київка (колаж РБК-Україна)

Національна поліція і "Укрзалізниця" домовилися про програму посилення безпеки

Через напад на жінку в потязі Маріуполь-Київ "Укрзалізниця" спільно з Національною поліцією заявили про створення програми щодо посилення безпеки пасажирів поїздів. Виконавчий директор філії Південно-західної залізниці Артем Миронович розповів деталі рішення.

Як розповів представник "Укрзалізниці", коментуючи резонансний напад на пасажирку поїзда Київ-Маріуполь, інцидент, що трапився, став відправною точкою для створення нової програми, яку УЗ потребувала і раніше.

"Проблема в тому, що у нас відсутня поліція супроводу поїздів для забезпечення безпеки. Цей випадок у нас кваліфікувався як інцидент. Для" Укрзалізниці "це вважається безпрецедентним випадком, і це стане для нас імпульсом для того, щоб ми брали якісь заходи. сьогодні ми робимо ці кроки, і через тиждень будемо готові представити спільну програму з Національною поліцією щодо забезпечення безпеки в наших поїздах ", - розповів Миронович в ефірі каналу "Україна 24".

На його думку, "неадекватні пасажири ходять по вагонах, і провідники своїми силами не можуть забезпечити безпеку". За його словами, необхідно "комплексне рішення".

Варто нагадати, що раніше, в ніч на 1 серпня в купе поїзда Маріуполь-Київ увірвався зловмисник, жорстоко побив пасажирку Анастасію Лугову і намагався згвалтувати її на очах у малолітнього сина. Жінці насилу вдалося вирватися. Поліція затримала злочинця вранці на вокзалі в Києві.

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" назвала найпопулярніші напрямки.

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