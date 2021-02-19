Нападение на украинца в консульстве в Санкт-Петербурге попало на видео

В России мужчина напал с ножом на украинского военного - пограничника, который служил в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге. В результате происшествия пострадавший был госпитализирован с двумя ножевыми ранениями.

В сети появилось видео нападения 19 февраля. Ролик опубликован в Telegram-канале "Украина Online".

Отмечается, что нападавший 1986 года рождения уже задержан.

Предварительно установлено, что россиянин был записан на прием в консульство, расположенное по адресу улица Бонч-Бруевича, 1В.

Как видно на кадрах, мужчина начал наносить удары пограничнику, как только ему открыли дверь. В левой руке у гражданина РФ был кулек с бумагами, а оружие - в правой. Сразу после этого он спокойно развернулся и ушел, выбросив на улицу своих бумаги.

В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины рассказали, что военного спасла быстрая реакция, и раны оказались не смертельные.

После нападения россиянина другой пограничник бросился на помощь пострадавшему и оказал первую медицинскую помощь.

Также стало известно, что у 31-летнего украинца открытая рана бедра в состоянии средней степени тяжести.

Видео: В Санкт-Петербурге россиянин напал с ножом на украинского пограничника в консульстве