Напад на українця в консульстві в Санкт-Петербурзі потрапило на відео
В Росії чоловік напав з ножем на українського військового - прикордонника, який служив у Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі. В результаті пригоди потерпілий був госпіталізований з двома ножовими пораненнями.
У мережі з'явилося відео нападу 19 лютого. Ролик опубліковано в Telegram-каналі "Україна Онлайн".
Наголошується, що нападник 1986 року народження вже затриманий.
Попередньо встановлено, що росіянин був записаний на прийом до консульства, розташоване за адресою вулиця Бонч-Бруєвича, 1В.
Як видно на кадрах, чоловік почав наносити удари прикордоннику, як тільки йому відчинили двері. У лівій руці у громадянина РФ був пакет з паперами, а зброю - в правій. Відразу після цього він спокійно розвернувся і пішов, викинувши на вулицю своїх папери.
прес-службі Державної прикордонної служби України розповіли, що військового врятувала швидка реакція, і рани виявилися не смертельні.
Після нападу росіянина інший прикордонник кинувся на допомогу потерпілому та надав першу медичну допомогу.
Також стало відомо, що у 31-річного українця відкрита рана стегна в стані середнього ступеня тяжкості.
Відео: У Санкт-Петербурзі росіянин напав з ножем на українського прикордонника в консульстві
Нагадаємо, в середині січня в центрі Парижа близько 10 чоловік в масках з металевими кийками, битами та ножами напали на українського підлітка, коли він повертався з коледжу.