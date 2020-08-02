Напад на дівчину в потязі Маріуполь-Київ: нові деталі інциденту (фото)

Напад на дівчину в потязі Маріуполь-Київ (колаж: РБК-Україна)

Дівчина показала фотографію побоїв через більше доби після нападу

У ніч з 31 липня на 1 серпня в потязі Маріуполь-Київ чоловік напав на жінку з дитиною і намагався примусити до інтимної близькості. В результаті нападу у жінки зафіксовані множинні гематоми на тілі, особливо - на обличчі. Дівчина розповіла нові подробиці того, що сталося у своєму Instagram.

До цього дівчина розповідала про те, як їй вдалося врятуватися з сином в нічному поїзді. Зараз українка показала, як виглядає більш ніж через добу після побиття. Також жінка розповіла про свій стан.

"Доброго ранку! Сьогодні я вже така. Не можу звикнути до дівчини в дзеркалі((( Прокинулася о 6 ранку від болю. Якщо вчора хоч трохи могла "мугикать" і відповідати на питання, то сьогодні не можу видати ні звуку", - розповідає жінка.

Також вона зізналася, що перебуває у важкому психологічному стані.

"У періоди паніки, мене цікавить питання "за що?" і стає шкода себе. Але не через жалість я вирішила це пустити в маси! Я впевнена, що у нападника я була не першою жертвою. Але моїм немовчанням наступних жертв у нього не буде!!!" - зізнається дівчина.

Варто відзначити, що підозрюваного в нападі на жінку в поїзді взяли під варту.

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