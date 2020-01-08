Нападение на активистов из-за российской блогерши: неожиданный поворот в скандале (видео)

В Киеве на выступлении российской блогерши Александры Митрошиной произошло нападение на активистов, после чего их еще и задержала полиция. Инцидент вызвал массу возмущений в обществе, и в сети даже объявили "охоту" на нападавшего.

На следующий день в МВД заявили, что пограничники запретят журналистке въезд в Украину за незаконное посещение оккупированного Крыма в 2017 году.

На мероприятии 6 января в помещении по адресу ул. Казацкая 122, где россиянка проводила лекции на темы блогерства, активизма, домашнего насилия и прочее, собралось несколько сотен человек. Активисты организации "Відсіч" Леонид Овчаренко и Алексей Кальницкий задали Митрошиной вопрос "Чей Крым?", после чего вспыхнул конфликт с поклонниками российской блогерши, экс-сотрудницы радио Москва FM и антиукраинского пропагандистского телеканала "Россия".

Как рассказал активист Александр Иванов на своей странице в Facebook, на них словесно набросились сторонники блогерши, среди которых был некто Никита Толмачев - родом из Крыма, но переехавший в столицу - который без причины набросился и ударил его ногой в грудь, а Овчаренко и Кальницкого бил в лицо.

Видео нападения доступно по этой ссылке (на ролике звучит ненормативная лексика).

Видео: В Киеве на выступлении российской блогерши Митрошиной избили активистов

Побитый активист вызвал полицию, но прибывшие патрульные отказались представляться, не стали задерживать Толмачева и вовсе его отпустили, а вот на Овчаренко и Кальницкого надели наручники и протянули по полу на улицу. В это время поклонники Митрошиной аплодировали и смеялись. Леонида поставили на колени, и через некоторое время обоих отвезли в участок. Иванова же позвали тоже для дачи показаний.

Видео: В Киеве на выступлении Митрошиной избили и задержали активистов

"В отделении полиции Леониду стало плохо, полиция отказалась вызвать скорую, поэтому мы вызвали сами. Врачи сказали, что Леонида лучше госпитализировать, но полиция отказалась его отпускать. В конце концов после 3-х (часов) пребывания Леонида и Алексея отпустили", - рассказал Иванов.

Вскоре в сети начали появляться гневные посты и даже звучали призывы устроить самосуд над агрессивным молодым человеком, который напал на активистов. В пабликах появилась информация о Толмачеве с адресом и контактными данными... и вот на следующий день после инцидента на YouTube-канале лидера организации "С14" Евгения Карася появилось видео - как все таки ситуация решилась.

На кадрах видно, как Толмачев рассказывает о своей проукраинской позиции и уважении к воинам ВСУ, очень сожалеет о своей глупой эмоциональной выходке, просит извинения, помирился с активистами и уже дал показания полиции.

"Активисты простили меня за глупую потасовку. Я ни в коем случае ничего не имею против нашей страны и очень уважаю наших солдат. Любите Украину и все будет хорошо" - заявил он.

Видео: В Киеве фанат Митрошиной напал на активистов, а после резонанса выступил с извинениями

Впрочем, как оказалось, сами активисты "Відсіч" Овчаренко и Кальницкий ни о каких извинениях со стороны Толмачева не слышали и не верят.

В Киеве на выступлении Митрошиной избили и задержали активистов (Фото: скрин facebook.com/leo.ovcharenko)