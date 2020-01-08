Напад на активістів через російську блогершу: несподіваний поворот у скандалі (відео)

У Києві на виступі російської блогерши Олександри Митрошиної стався напад на активістів, після чого їх ще й затримала поліція. Інцидент викликав масу обурення в суспільстві, і в мережі навіть оголосили "полювання" на нападника.

Наступного дня у МВС заявили, що прикордонники заборонять журналістці в'їзд до України за незаконне відвідування окупованого Криму в 2017 році.

На заході 6 січня у приміщенні за адресою вул. Козацька 122, де росіянка проводила лекції на теми блогерства, активізму, домашнього насильства тощо, зібралося кілька сотень людей. Активісти організації "Відсіч" Леонід Овчаренко і Олексій Кальницький поставили Мітрошиній запитання "Чий Крим?", після чого спалахнув конфлікт із прихильниками російської блогерши, екс-співробітниці радіо Москва FM та антиукраїнського пропагандистського телеканалу "Росія".

Як розповів активіст Олександр Іванов на своїй сторінці в Facebook, на них словесно накинулися прихильники блогерши, серед яких був такой собі Микита Толмачов - родом з Криму, та переїхав до столиці - який без причини накинувся і ударив його ногою в груди, а Овчаренка і Кальницького бив у обличчя.

Відео нападу доступне з цим посиланням (на ролику звучить ненормативна лексика).

Відео: У Києві на виступі російської блогерши Митрошиної побили активістів

Побитий активіст викликав поліцію, але патрульні, які прибули, відмовилися представлятися, не стали затримувати Толмачова і зовсім його відпустили, а ось на Овчаренка та Кальницького наділи наручники і протягнули по підлозі на вулицю. В цей час шанувальники Митрошиної аплодували та сміялися. Леоніда поставили на коліна, і через деякий час обох відвезли у відділок. Іванова покликали теж для дачі показань.

Відео: У Києві на виступі Митрошиної побили і затримали активістів

"У відділенні поліції Леоніду стало погано, поліція відмовилася викликати швидку, тому ми викликали самі. Лікарі сказали, що Леоніда краще госпіталізувати, але поліція відмовилася його відпускати. Зрештою після 3-х (годин) перебування Леоніда та Олексія відпустили", - розповів Іванов.

Незабаром в мережі почали з'являтися гнівні пости і навіть лунали заклики влаштувати самосуд над агресивним молодим чоловіком, який напав на активістів. У пабліках з'явилася інформація про Толмачова з адресою та контактними даними... і ось наступного дня після інциденту на YouTube-каналі лідера організації "С14" Євгена Карася з'явилося відео - як все-таки вирішилася ситуація.

На кадрах видно, як Толмачов розповідає про свою проукраїнську позицію та повагу до воїнів ЗСУ, дуже шкодує про свою дурну емоційну витівку, просить вибачення, помирився з активістами і вже дав свідчення поліції.

"Активісти пробачили мене за дурну бійку. Я в жодному разі нічого не маю проти нашої країни і дуже поважаю наших солдатів. Любіть Україну і все буде добре", - заявив він.

Відео: У Києві фанат Мітрошиної напав на активістів, а після резонансу виступив з вибаченнями

Втім, як виявилося, самі активісти "Відсічі" Овчаренко та Кальницький про жодні вибачення з боку Толмачова не чули й таким не вірять.

У Києві на виступі Митрошиної побили і затримали активістів (Фото: скрін facebook.com/leo.ovcharenko)