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Все наоборот: Кейт Миддлтон попала в очередной скандал

STYLERПерсоны    15.06.2019 - 12:33
Все наоборот: Кейт Миддлтон попала в очередной скандал
Кейт Миддлтон попала в скандал из-за наряда (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Кейт Миддлтон обвинили в том, что она неправильно надела платье

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за платья, которое она "неправильно" надела для посещения банкета в честь Недели National Addictions Awareness. Свои предположения относительно носки платья Barbara Cassola пользователи сети написали под фотографией, опубликованной в пресс-службе королевской семьи в Instagram.

Кейт Миддлтон примерила для важного приема длинный кремовый наряд с открытыми плечами от модельера Barbara Cassola. Образ она дополнила блестящей обувью Jimmy Choo и серьгами от дизайнера Kiki McDonough. Мероприятие, на которое Миддлтон явилась в неугодном общественности наряде, организовала благотворительная организация Action on Addiction, члены которой помогают людям, страдающим от алкоголизма и наркомании.

Все наоборот: Кейт Миддлтон попала в очередной скандал

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за наряда (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Пока одни поклонники назвали образ королевской особы безупречным, другие обратили внимание на интересную деталь платья – молнию, расположенную спереди. Они предположили, что герцогиня могла в спешке надеть наряд задом наперед.

"Это только я вижу, что Кейт Миддлтон неправильно надела платье?", "Постойте, она, что, надела его задом наперед?", – задались вопросом пользователи сети.

Кейт Миддлтон попала в скандал из-за наряда (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее Кейт Миддлтон оконфузилась во время похода к детям.

Также мы писали, что по данным британских СМИ, Кейт Миддлтон ждет четвертого ребенка.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл публично опозорилась в присутствии королевской семьи.

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