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Завдав 17 ударів кулаками: у київській школі учень поплатився за цькування величезним штрафом

STYLERЖиття    18.07.2019 - 15:32
Завдав 17 ударів кулаками: у київській школі учень поплатився за цькування величезним штрафом
Колаж (РБК-Україна)

Нападник школяр визнав свою провину

У київській школі учня, який знущався над іншим, покарали за буллінг. Йому призначили покарання у вигляді року умовно, а батькам доведеться сплатити штраф потерпілій дитині в розмірі 100 тисяч гривень.

Сварка і конфлікт між хлопчиками відбулися в січні 2019 року, але рішення суду стало відомо лише днями. Про це повідомляється в реєстрі судових рішень. Там же зазначається, що бійка між дітьми сталася на спортивному стадіоні, кривдник завдав іншому школяреві 17 ударів кулаками. В результаті у постраждалого учня травми середнього ступеня тяжкості. За станом здоров'я дитина не була присутня на уроках у школі три тижні.

Завдав 17 ударів кулаками: у київській школі учень поплатився за цькування величезним штрафомІлюстративне фото (Павло Петренко Facebook)

Підліток- нападник повністю визнав, що винен, але суд постановив наказати його роком позбавлення волі умовно, а його батьків зобов'язав виплатити постраждалій дитині моральну компенсацію в розмірі 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, що взимку 2019 року в силу вступив Закон про протидії буллінгу в школах. З цього моменту будь-яке моральне і фізичне насильство одного школяра щодо іншого буде каратися згідно з законом. За останні шість місяців суди задовольнили кілька позовів з приводу буллінга.

Як раніше ми писали, багатодітна мати, Ольга Подусова, яка усиновила 11 дітей з проблемами здоров'я, скаржиться, що їм загрожує серйозна небезпека.

Ми писали, що у київській школі стався скандал через загиблого учня. Близькі школяра вважають, що він загинув через страшний тиск в школі.

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