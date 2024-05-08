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"Нам треба боротися, щоб зберегти українців": історія хірурга з Маріуполя у музеї "Голоси мирних"

"Нам треба боротися, щоб зберегти українців": історія хірурга з Маріуполя у музеї "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

До повномасштабної війни пластичний хірург із Маріуполя Михайло Пасічний довгі роки плекав красу своїх пацієнтів. Наступного ж дня після російського вторгнення він взяв інструменти та ліки й відправився до одного з військових шпиталів. Разом із колегами врятував тисячі людей.

Свою історію Михайло довірив музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Лікар розповів про те, що бачив і як жив у охопленому горем війни Маріуполі, Олексію Суханову — актору, ведучому та амбасадору музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Зокрема, про те, як вдавалося витягувати із лап смерті навіть, здавалося, приречених людей. 

"Важкопоранених було дуже багато. Жахлива картинка змінялася ще жахливішою. Запам’ятався випадок, коли пацієнта везли до операційної, а його друг затискав кровотечу обома кулаками. Зважаючи на чисельні поранення артерій, шансів було обмаль. Але він вижив", - пригадує Михайло. 

Лікар разом із дружиною виїхав із окупованого Маріуполя 16 березня 2022 року. Пізніше йому вдалося вивезти звідти й свою паралізовану маму. На його думку, кожен має усвідомлювати, що в України триває запекла боротьба — і не лише за територію. 

"Нас прийшли вбивати. Тож якщо ми не будемо боротися, то української нації, народу — не буде. Нині Україна для мене — це суспільство, яке розуміє, що ми потрібні один одному. Україну треба зберегти, і в першу чергу треба зберегти людей, українців", - наголошує лікар.

Ця історія увійшла до музею "Голоси мирних", який збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.

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Маріуполь