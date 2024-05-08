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"Нам нужно бороться, чтобы сохранить украинцев": история хирурга из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

"Нам нужно бороться, чтобы сохранить украинцев": история хирурга из Мариуполя в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

До полномасштабной войны пластический хирург из Мариуполя Михаил Пасичный долгие годы питал красоту своих пациентов. На следующий же день после российского вторжения он взял инструменты и лекарства и отправился в один из военных госпиталей. Вместе с коллегами спас тысячи людей.

Свою историю Михаил доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Врач рассказал о том, что видел и как жил в охваченном горем войны Мариуполе, Алексее Суханову — актеру, ведущему и послу музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. В частности, о том, как удавалось извлекать из лап смерти даже, казалось, обреченных людей.

"Тяжело раненых было очень много. Ужасная картинка сменялась еще более ужасной. Запомнился случай, когда пациента везли в операционную, а его друг зажимал кровотечение обоими кулаками. Учитывая многочисленные ранения артерий, шансов было мало. Но он выжил", - вспоминает Михаил.

Врач вместе с женой уехал из оккупированного Мариуполя 16 марта 2022 года. Позже ему удалось увезти оттуда и свою парализованную маму. По его мнению, каждый должен осознавать, что у Украины продолжается упорная борьба — и не только за территорию.

"Нас пришли убивать. Так что если мы не будем бороться, то украинской нации, народа — не будет. Сейчас Украина для меня — это общество, которое понимает, что мы нужны друг другу. Украину надо сохранить, и в первую очередь надо сохранить людей, украинцев", - отмечает врач.

Эта история вошла в музей "Голоса мирных", который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Мариуполь