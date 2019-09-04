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Нам стыдно: в "Игре престолов" объяснили киноляп с кофейным стаканчиком

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 09:02
Нам стыдно: в "Игре престолов" объяснили киноляп с кофейным стаканчиком
Коллаж (РБК-Украина)

Стаканчик появился в кадре четвертой серии финального сезона "Игры престолов"

Продюсеры популярного сериала "Игра престолов" впервые за долгое время объяснили свою ошибку с кофейным стаканчиком в кадре. Отметим, что кофейный стаканчик можно увидеть в четвертой серии финального сезона киносаги. Как пишет Esquire, этот "фейл" объяснили создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Вайс.

По их словам, ошибки никому не чужды, ведь только Бог может создать совершенное. Бениофф даже пошутил, что он специально оставил в кадре кофейный стаканчик.

Стоит отметить, что творцы уже культового сериала признались, что вначале очень волновались из-за допущенной ошибки. Но они так были сосредоточены на сюжете, что не сразу заметили "ляп".

"Сначала мы не поверили своим глазам, потом нам стало стыдно. Как мы пропустили стаканчик посреди кадра? В конце концов, это стало просто смешным. Ошибка, над которой мы теперь иногда смеемся", - сказал Бениофф.

Напомним, ранее мы писали о том, что звезда "Игры престолов" Софи Тернер взорвала сеть свадебным нарядом от украинского бренда.

А также сообщали о том, что Кит Харингтон рассказал, какая его любимая сцена в "Игре престолов".

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