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Нам соромно: в "Грі престолів" пояснили кіноляп з кавовим стаканчиком

STYLERЖиття    04.09.2019 - 09:02
Нам соромно: в "Грі престолів" пояснили кіноляп з кавовим стаканчиком
Колаж (РБК-Україна)

Стаканчик з'явився в кадрі четвертої серії фінального сезону "Гри престолів"

Продюсери популярного серіалу "Гра престолів" вперше за довгий час пояснили свою помилку з кавовим стаканчиком в кадрі. Зазначимо, що кавовий стаканчик можна побачити у четвертій серії фінального сезону кіносаги. Як пише Esquire, цей "фейл" пояснили творці серіалу Девід Беніофф та Деніел Бретт Вайс.

За їх словами, всі можуть припустити помилку, адже тільки Бог може створити досконале. Беніофф навіть пожартував, що він спеціально залишив у кадрі кавовий стаканчик.

Варто відзначити, що творці вже культового серіалу зізналися, що спочатку дуже хвилювалися через допущену помилку. Але вони так були зосереджені на сюжеті, що не відразу помітили "ляп".

"Спочатку ми не повірили своїм очам, потім нам стало соромно. Як ми пропустили стаканчик посеред кадру? Зрештою, це стало просто смішним. Помилка, над якою ми тепер іноді сміємося", - сказав Беніофф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зірка "Гри престолів" Софі Тернер підірвала мережу весільним вбранням від українського бренду.

А також повідомляли про те, що Кіт Харінгтон розповів, яка його улюблена сцена в "Грі престолів".

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