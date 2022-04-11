Нам потрібна зброя! Посольство Украины в Польше запустило мощный флешмоб

"Мы благодарны за каждое слово поддержки, за каждый жест солидарности, для нас это действительно важно. Но самое большее, что необходимо сейчас украинцам, чтобы выжить и остаться собой - это оружие... Давите на свои правительства. Давите на своих чиновников, которые будут пробовать говорить о геополитической целесообразности и экономических выгодах.

Поражение Украины в этой войне будет поражением всего цивилизованного мира. Зато украинская победа будет свидетельством того, что в мире дальше имеют вес такие понятия как честь, совесть и ответственность. Нам нужно оружие!" - подчеркнул Сергей Жадан.

К флешмобу уже присоединились маленькая украинская актриса Полина Громова, телеведущая Даша Трегубова, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Ирма Витовская, певица Тоня Матвиенко

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