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Нам потрібна зброя! Посольство Украины в Польше запустило мощный флешмоб

Колаж РБК-Украина: Посольство Украины в Польше запустило флешмоб
Автор: Светлана Мащенко

В Украине запустили флешмоб совместными усилиями посольства Украины в Польше и украинских общественных деятелей. Они декламируют известное стихотворение Збигнева Ясинского "Нам потрібна зброя!" ("Żądamy amunicji"), переведенное Сергеем Жаданом.

К инициативе под хештегами #ŻądamyAmunicji #НамПотрібнаЗброя #WeNeedAmmunition можете присоединиться и вы. Смотрите ниже в материале Styler, как это сделать.

"Мы благодарны за каждое слово поддержки, за каждый жест солидарности, для нас это действительно важно. Но самое большее, что необходимо сейчас украинцам, чтобы выжить и остаться собой - это оружие... Давите на свои правительства. Давите на своих чиновников, которые будут пробовать говорить о геополитической целесообразности и экономических выгодах.

Поражение Украины в этой войне будет поражением всего цивилизованного мира. Зато украинская победа будет свидетельством того, что в мире дальше имеют вес такие понятия как честь, совесть и ответственность. Нам нужно оружие!" - подчеркнул Сергей Жадан.

К флешмобу уже присоединились маленькая украинская актриса Полина Громова, телеведущая Даша Трегубова, режиссер Ахтем Сеитаблаев, актриса Ирма Витовская, певица Тоня Матвиенко

Публикуйте видео в своих профилях в социальных сетях, добавляя хэштэг #ŻądamyAmunicji #НамПотрібнаЗброя #WeNeedAmmunition

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