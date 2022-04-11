Нам потрібна зброя! Посольство України в Польщі запустило потужний флешмоб

"Ми вдячні за кожне слово підтримки, за кожен жест солідарності, для нас це дійсно важливо. Але найбільше, що необхідне нині українцям, аби вижити і залишитись собою - це зброя... Тисніть на свої уряди. Тисніть на своїх урядовців, які будуть пробувати говорити про геополітичну доцільність та економічні вигоди.

Поразка України в цій війні буде поразкою всього цивілізованого світу. Натомість, українська перемога буде свідченням того, що в світі далі мають вагу такі поняття як честь, совість та відповідальність. Нам потрібна зброя!" - наголосив Сергій Жадан.

До флешмобу вже долучились маленька українська акторка Поліна Громова, телеведуча Даша Трегубова, режисер Ахтем Сеітаблаєв, акторка Ірма Вітовська, співачка Тоня Матвієнко

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