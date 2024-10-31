"Нам кайфово": Ярославський з "МастерШефу" зізнався, що між ним та Мартиновською

Ресторатор та його колега-суддя на проекті про кухарів проводять разом багато часу. І виявилося, що Ярославський дійсно думає про те, чи варто перевести стосунки з Мартиновською на більш романтичний рівень.

"Так, я іноді думаю, що, можливо, б було добре. В мене друзі кажуть: добре б вам об'єднатися. Навіть дружба між чоловіком-кухарем і жінкою-кухарем - це унікальне в світі", - розповів Володимир.

Втім, нині між ними лише дружба. Але Ярославський говорить про колегу з великим захопленням. Він не приховує, що йому подобається проводити час з шеф-кухарем.

Ярославський та Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)

Також ресторатор зазначив, що розуміє, чому йому та Мартиновській приписують роман. За його словами, іноді чутки виникають просто так, бо глядачам хочеться у це вірити.

"Я так розумію, що люди завжди додумають те, що хочуть, от чесно. В нас ніколи не було роману, ми товаришуємо, ми робимо щось, жартуємо. Звісно, ми можемо проводити час разом, блін, ми навіть відпочивали разом. Нам кайфово разом, ми можемо розмовляти на одні теми однією мовою. Це дуже важливо, ми можемо помовчати разом", - зізнався Ярославський.

Чи дійсно Ярославський зустрічається з Мартиновською (фото: instagram.com/olga_martynovska)

При цьому Володимир зазначив, що спілкування з Ольгою доводить йому відому фразу: ми любимо людей за те, якими ми з ними стаємо.

"Я люблю проводити час з Олею, тому що я з Олею чоловік, я мудрий. Вона дослухається до моїх порад, вона радиться. І я телефоную їй, також раджусь", - додав суддя "МастерШеф".