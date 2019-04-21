Не только нам будет хорошо: родители Зеленского сделали заявление (видео)

На втором туре выборов президента Украины 2019 проголосовали родители одного из кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского. В Кривом Роге Днепропетровской области его отец Александр Семенович и мать Римма Владимировна посетили 21 апреля избирательный участок №493 33-го округа, передает местная теле-радио компания "Рудана".

Они рассказали журналистам, что переживают за своего сына, как и все родители. Также Александр и Римма Зеленские отметили, что с Владимиром всегда близки.

На участок родители Зеленского пришли для голосования около половины одиннадцатого утра и были в веселом настроении.

"Я думаю, что все будет в порядке", - сказал Александр Зеленский.

Фото: отец Владимира Зеленского Александр после голосования на выборах 2019 21 апреля (скриншот)

Отвечая на вопрос, с каким настроем они пришли сегодня на голосование, он сказал, что с хорошим.

"Я думаю, что не только нам будет хорошо, а и всем", - поделился ожиданиями отец Зеленского.

Родители Владимира Зеленского на голосовании за президента 21 апреля (фото: ТРК "Рудана")

"В Украине все должно измениться", - добавила его мама.

Также Александр Семенович рассказал, что 20 апреля вечером после суда они успокаивали Владимира, "а он нас, вот так получается".

Видео: YouTube / ТРК Рудана

Как сообщалось, ранее отец Владимира Зеленского в преддверии второго тура выборов 2019 рассказал об отношениях с сыном, о его детстве и амбициях.

Также сообщалось, что мама Владимира Зеленского прокомментировала информацию о том, что ее сын уклонялся от службы в армии.