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Наложили швы: ребенок получил серьезные травмы в маршрутке под Хмельницким

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 13:39
Наложили швы: ребенок получил серьезные травмы в маршрутке под Хмельницким
Коллаж РБК-Украина

Врачи наложили пострадавшему семь швов

Под Хмельницким 12-летний мальчик травмировался в маршрутке об железный остряк из-под сиденья. Однако, когда мать решила выяснить подробности инцидента у перевозчика, тот принялся обвинять ребенка в обмане. Об этом информирует ТСН.

Отмечается, что маршрутки давно требуют ремонта, местные жители жалуются, что вынуждены платить деньги за общественный транспорт с трухлявым полом, растерзанными сиденьями и расхлябанными дверями. 

Именно в такой маршрутке мальчик и распорол голень. Мать обратилась в полицию, предоставив фото остряка, которое сделала ранее в маршрутке. Но есть проблема: у мальчика нет билета, который бы доказывал, что он вообще был в транспорте. 

12-летний мальчик травмировался в маршрутке об остряк под Хмельницким

Если верить пострадавшему, он ехал в белой маршрутке номер девять в 2 часа дня. Водители и перевозчик говорят, что парень обманывает, ведь по этому маршруту в указанное время обычно ездит желтая маршрутка.

Однако мать пострадавшего сдаваться не стала и нашла пассажирку, что сидела рядом с сыном, когда он травмировался. Женщина согласилась свидетельствовать в полиции, сказала, что ребенок действительно получил травму и она это видела. "Нога порезалась, начала кровь течь. Мы салфетками приостановили", - прокомментировала Светлана Молоток. 

На данный момент неизвестно, выйдет ли доказать вину перевозчика и водителя, но мать с сыном отступать точно не намерены.

Напомним, что в сеть попало видео массовой потасовки в маршрутке под Ровно.

Ранее мы писали, что водитель маршрутки в Одессе жестоко обошелся с 25-летней беременной женщиной. Неадекватный маршрутчик специально затормозил, чтобы женщина в положении упала.

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