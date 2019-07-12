Налетят грозы и ливни: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в субботу станет разочарованием для жителей большинства областей

Погода в Украине в субботу, 13 июля, огорчит жителей почти всех областей Украины. Ожидаются сильные грозы, ливни и местами град. Сухо будет только в южных областях страны.

Погода на востоке страны в субботу ожидается неблагоприятная, в регионе пройдут дожди с грозами. Ночная температура воздуха составит +11 +13 градусов, днем потеплеет до +22 +24 градусов.

В южных областях будет сухо и солнечно, местами возможна небольшая облачность. Ночью ожидается от +13 до +16 градусов, днем воздух прогреется до +24 +26 градусов. В Крыму без осадков, облачно. Ночью +13 +15 градусов, днем +24 +26 градусов.

На севере Украины в субботу похолодает. Синоптики предупреждают, что там пройдут дожди с грозами. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +11 градусов, днем ожидается от +20 до +22 градусов.

Западные области накроет грозами и ливнями. Ночная температура воздуха составит +10 +12 градусов, днем воздух прогреется до +21 +23 градусов.

В центральной части страны также будет мокро – возможны ливни и грозы. Ночью ожидается +11 +13 градусов, днем воздух прогреется до +22 +24 градусов.

В Киеве в субботу, 13 июля, ожидается дождь с грозой. Ночная температура воздуха составит +12 +14 градусов, днем столбики термометров покажут +21 +23 градуса.

Погода в Украине 13 июля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко дала оптимистический прогноз погоды на неделю.

А также мы сообщали о том, что погода в Украине на выходных ожидается неоднозначная и нестабильная.